Decreto flussi - superate 700mila istanze nei tre click day di marzo

Sono arrivate più di 100mila domande in poche ore per i lavoratori del settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria. Il Decreto Flussi 2023-25, che regolamenta l'ingresso di lavoratori non comunitari subordinati e stagionali, ha stabilito ...

Secondo quanto dichiarato da Domina, associazione dei datori di lavoro domestico, il Decreto flussi prevede l’ingresso di 9.500 immigrati non comunitari all’anno per il settore dell’assistenza familiare per il periodo 2023-2025. Tuttavia, sono già ...

Lavoro stagionale, Susini Group: “Mancano 239mila lavoratori, perdita di valore aggiunto di 32 miliardi e di entrate erariali per 1 miliardo” - Lavoro stagionale, Susini Group: “Mancano 239mila lavoratori, perdita di valore aggiunto di 32 miliardi e di entrate erariali per 1 miliardo” - Firenze, 6 Maggio – La stagione estiva è alle porte e, nonostante i 151mila ingessi che saranno autorizzati dal decreto flussi, mancheranno 239mila lavoratori stagionali per coprire il fabbisogno dell ...

Decreto flussi, inviate oltre 112mila richieste per badanti e colf ma ne sono previsti solo 9.500 - decreto flussi, inviate oltre 112mila richieste per badanti e colf ma ne sono previsti solo 9.500 - Sono arrivate più di 100mila domande in poche ore per i lavoratori del settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria. Il decreto flussi 2023-25, che regolamenta l’ingresso di lavoratori non ...

Turismo, si cerca il personale: baristi e camerieri i più “ricercati” - Turismo, si cerca il personale: baristi e camerieri i più “ricercati” - Chef, sous chef, capi-partita, baristi. Lavapiatti, camerieri, commis di sala. E ancora receptionist, bagnini, addetti alle pulizie, baby sitter e animatori da impiegare nei villaggi: la ...