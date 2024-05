Decreto flussi - inviate oltre 112mila richieste per badanti e colf ma ne sono previsti solo 9 500

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 6 maggio 2024) Secondo quanto dichiarato da Domina, associazione dei datori di lavoro domestico, ilprevede l’ingresso di 9.500 immigrati non comunitari all’anno per il settore dell’assistenza familiare per il periodo 2023-2025. Tuttavia,già state presentatedomandeper questo settore, durante i primi giorni di apertura del “click day”. Un numero che supera didieci volte le domande consentite. Considerando anche gli altri settori, le domande totaliammontano a690mila, a fronte dei soli 151mila ingressi consentiti. I dati nell’assistenza domestica e socio-sanitaria Ilstabilisce una quota di cittadini stranieri ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato, ...