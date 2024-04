Lavoro precario | burocrazia e scarsa attrattività Perché il decreto Flussi non funziona per i ristoranti

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 4 aprile 2024) Ormai da qualche anno, nello specifico da quando ci si è lasciati la pandemia alle spalle, l’avvicinarsi della bella stagione coincide con il riaccendersi del dibattito sulla carenza di personale nell’universo Horeca (Hotellerie-Restaurant-Café) e in quello agricolo. Le giornate si allungano, così come la lista degli appelli di esercenti e datori dialla ricerca di manodopera per i mesi a venire. In tal senso, una mano tesa potrebbe essere rappresentata dal, emanato ogni anno dal governo, il quale prevede l’istituzione di determinate quote di cittadini stranieri provenienti da Paesi al di fuori dell’Unione europea che possono fare ingresso in Italia per svolgere fondamentalmente tre tipi di impieghi:subordinato non stagionale,autonomo e, appunto, ...