In vendita per 10mila dollari il primo contratto di lavoro della Principessa Diana

L’edizione odierna di Repubblica scrive del Napoli e del futuro della panchina azzurra. Secondo quanto riportato dal noto quotidiano, sarebbero poche le speranze di vedere Antonio Conte sulla panchina partenopea la prossima stagione. Il mister attualmente in pole position per la panchina del ... Continua a leggere>>

Tom Hiddleston ha rivelato che, se Chris Hemsworth non avesse funzionato come Thor, il ruolo sarebbe andato a lui. Non è un segreto che Tom Hiddleston abbia fatto un'audizione per il ruolo di Thor prima di essere scelto per il ruolo di Loki, ma adesso l'attore inglese ha rivelato che i Marvel ...

Continua a leggere>>