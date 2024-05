Corriere dello Sport – il genio ora è un leader Presto il nuovo contratto

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 6 maggio 2024) 2024-04-30 10:36:21 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal CdS: Minuto 77 di Napoli-Roma: l’illusionista Khvicha Kvaratskhelia svela al mondo di avere nelle gambe e nel petto uno spirito da mediano, feroce pressatore di Mancini e N’Dicka, capace di tagliare il campo in diagonale da una fascia all’altra, pur di recuperare un pallone. E va bene, d’accordo, non sarà stato uno dei suoi famosi giochetti vedo e non vedo, pallone sì e ora no, ma quella corsa-rincorsa ha annunciato che Kvara non è soltanto un maghetto del calcio: lui, sa essere anche un. Ottima notizia per la squadra e per il club: con Osimhen in partenza, e una volta archiviato l’Europeo con la Georgia, dalla prossima estate toccherà a lui raccogliere l’eredità del leone nigeriano e riscaldare l’anima dei compagni. La prima scena girata in coda a ...