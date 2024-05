Conte-Napoli - colpo di scena a sorpresa | adesso cambia tutto!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 2 maggio 2024) Antonioè il nome più gettonato dai tifosi per la panchina del: Radio Kiss Kiss, sul suo profilo X ufficiale, lancia l’indiscrezione bomba sul leccese. Chi sarà il prossimo allenatore del? I tifosi delnon fanno altro che chiederselo, considerando che Francesco Calzona, con ogni probabilità, dirà addio al club azzurro. Il presidente Aurelio De Laurentiis è già a caccia del nuovo profilo, con tanti nomi che in queste settimane sono stati accostati alla società partenopea. Tra i nomi più gettonati, se non il più caldeggiato in assoluto, da parte dei tifosi è senza dubbio Antonio: il tecnico leccese è a caccia di una nuova avventura in vista della prossima stagione e già in passato il numero uno degli azzurri ha cercato di convincere l’ex ...