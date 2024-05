Conte-Napoli - l’ex agente di Cavani | Gira una fake new - vi spiego come stanno le cose

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 3 maggio 2024) Claudio Anleucci, exdi, ha parlato del possibile arrivo di Antoniosulla panchina del. Claudio Anellucci, exdel Maradorè intervenuto ai microfoni del programma “1 Football Club”, condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio. Anellucci ha parlato del possibile arrivo disulla panchina del: “Una settimana fa si davavicinissimo, addirittura in cerca di casa a Posillipo, oggi invece sembra essere saltato tutto. Credo di essere stato uno dei primi ad aver sempre detto ‘ragazzi, non ascoltate determinate situazioni’. Faccio una premessa, e con questo non voglio denigrare il lavoro svolto in questi anni dal presidente De Laurentiis. Ci sono società e società, ed alcune ...