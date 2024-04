Conte Milan - Ordine | Pregiudizi alimentati da narrazioni ostili Lui non chiede questo

GdS - Inter di oggi e di ieri: Inzaghi è incasellabile. Dimarco come Facchetti, Calha alla Suarez. E per Thuram... - Partendo da Simone Inzaghi, a cui però non viene affiancato alcun predecessore. Secondo la rosea non è sovapponibile, è incasellabile: ha lo stesso modulo di conte, ma l'assonanza tra i due è minima.

milan, l’esonero è UFFICIALE: non sarà sulla panchina il prossimo anno | La reazione di Pioli - La stagione rossonera è stata al di sotto delle aspettative, mentre arriva la notizia di un altro allenatore che lascerà la propria squadra ...

MERCATO - Quote in discesa per Pioli a Napoli: per i bookie più lontane le opzioni conte e Italiano - Come riporta AgiproNews, non finisce il periodo negativo del Napoli, fermato sul pari nel finale dalla Roma, con i campani che vedono sfumare una vittoria che al Maradona manca ormai dallo scorso 3 ma ...

