Conte-Napoli - annuncio da Sky | Chiederebbe tre acquisti

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 29 aprile 2024) Antonioè il nome che più intriga la piazza napoletana in vista della prossima stagione: svelati i primi tree il modulo che utilizzerebbe. Ilè alla ricerca di un nuovo allenatore. Gli azzurri hanno la necessità di ripartire alla grande dopo una stagione completamente fallimentare. Aurelio De Laurentiis, inoltre, non può permettersi di sbagliare nuovamente la scelta del tecnico e ha bisogno di un nome che possa scaldare subito la piazza. Il preferito del popolo partenopeo è Antonio. Il curriculum del tecnico leccese è una garanzia di successo., infatti, ha sempre vinto da quando fa l’allenatore. L’unica esperienza nefasta per il tecnico salentino è quella al Tottenham dove non è riuscito a portare a casa nemmeno un trofeo, ma gli Spurs non vincono da diverso tempo. I ...