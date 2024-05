Concorso dirigenti scolastici - prova preselettiva il 23 maggio | ecco come si svolge NOTA con indicazioni

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato che sul sito è stato pubblicato l'avviso ufficiale per lo svolgimento della prova preselettiva del Concorso ordinario per il reclutamento di 587 dirigenti scolastici . La prova si svolgerà il 23 maggio . Le domande possono ... Continua a leggere>>

Il Ministero ha comunicato che giorno 23 maggio si svolgerà il test preselettivo per il Con corso a Dirigente scolastico. Il nostro team di formatori ha già elaborato un ciclo di webinar per la preparazione alla prova scritta. l'offerta formativa si articola in un ciclo di webinar LIVE e nelle

"I nuovi bandi per dirigenti in Roma Capitale aprono a un numero sempre maggiore di esterni: la delibera varata dalla giunta con le modifiche alla macrostruttura e al regolamento sul nuovo assetto degli uffici e dei servizi prevede infatti di ampliare al 20% l' assunzione di personale che non fa

Premi e riconoscimenti in tutta Italia per l'Istituto Comprensivo di Mandatoriccio - Recentemente, fra l'altro, la scuola, guidata dalla dirigente scolastica Mirella Pacifico, ha ottenuto importanti premi e riconoscimenti in vari concorsi a cui ha partecipato in varie città d'Italia.

"Latino diventi patrimonio immateriale dell'Unesco". La proposta di Sgarbi - Latino come patrimonio immateriale dell'Unesco. Si tratta della proposta dell'ex sottosegretario del Ministero della Cultura Vittorio Sgarbi, che si è dimesso lo scorso febbraio, che adesso si è

Aggressione shock davanti all'asilo a Trapani: 26enne tenta di rapire bambino e ferisce la madre incinta - Un'agghiacciante scena si è svolta questa mattina davanti una scuola dell'infanzia a Trapani, dove un uomo di 26 anni ha aggredito una donna incinta mentre accompagnava il figlio all'asilo.