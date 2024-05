Nuovi incentivi auto in arrivo a maggio | quando sono previsti gli ecobonus e come funzionano

(Di venerdì 3 maggio 2024) I tanto attesiarriveranno entro fine. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese del Made in Italy Adolfo Urso parlando al convegno inaugurale del Motor Valley Fest di Modena in risposta alle richieste di chiarimenti richiesti sui contributi per l’acquisto dia basse emissioni di CO2. Il decreto sugli2024 da 950 milioni di euro è stato rinviato di settimana in settimana fino allo slittamento a. Adesso il responsabile dell’ex Mise ha affermato che il pacchetto a firma di quattro ministri ha finalmente lasciato Palazzo Chigi e dovrebbe vedere traguardo entro la fine del mese, dopo l’esame delle coperture. Le previsioni sulle date “In questo momento è alla validazione delle Corte dei Conti, è un iter necessario – ha assicurato Adolfo Urso – ...

