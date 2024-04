Fmi | in Italia incentivi fiscali inefficienti - come il Superbonus

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 19 aprile 2024) Roma, 19 apr. (askanews) – Dopo la forte ripresa post recessione, l’economia dell’si sta ora orientando verso ritmi di crescita “in linea con il potenziale” e il rallentamento che il Fmi pronostica sul 2026 – con un limitato più 0,2% del Pil – riflette il venir meno dele l’incertezza sui fondi del Pnrr. Durante la conferenza stampa sul rapporto sulle prospettive in Europa, il vicedirettore del dipartimento europeo del Fmi, Helge Berger, ha criticato ile questo tipo di: non aiutano la produttività, ha detto. Interpellato sul da farsi per assicurare un percorso sostenibile del debito pubblico “in cima alla lista ci sono gli, molti dei quali non sono efficienti per aiutare l’sulla strada della ...