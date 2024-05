Cinque morti in un grave incidente sul lavoro | rimasti intrappolati - inutile ogni soccorso

(Di lunedì 6 maggio 2024) Dramma sula Casteldaccia, nel palermitano:operai sono. Un sesto lotta tra la vita e la morte. Ancora da chiarire cosa sia realmente successo. A quanto si apprende la squadra, composta da 7 operai di cui uno miracolosamente illeso, stava eseguendo alcuni lavori all’interno di una vasca di sollevamento delle acque reflue che si trova vicino a una cantina vinicola. Sembrava tutto nella normalità, poi la tragedia in pochi attimi. >> “Chiude in anticipo”. Uomini e Donne, annuncio a sorpresa sul programma di Maria De Filippi: tutto già deciso Racconta infatti il Giornale di Sicilia come: “Ad un certo punto alcuni di loro hanno cominciato ad accusare malori, verosimilmente a causa di una intossicazione da idrogeno solforato che provoca irritazioni alle vie respiratorie e soffocamento. Uno di loro è riuscito ...

