(Di lunedì 6 maggio 2024) "Mi ha sferrato un pugno in faccia". Cinque punti sotto l’occhio e un dente mezzo rotto. È finita così la serata di Ivo Dimitrov, titolare dell’Insomnia,in Piazza dellada un nordafricano perre un cliente picchiato mentre se ne stava seduto a brindare con i suoi amici. Ma riavvolgiamo il nastro. È la notte tra sabato e domenica. Siamo in Piazza della, una degli angoli della città dove si concentra il tran tran notturno nel weekend con tanti giovani e giovanissimi a tirare tardi e a celebrare la sera più attesa della settimana per incontrarsi e divertirsi. Un luogo che negli anni è stato però anche lo sfondo di episodi movimentati e di degrado: l’ultimo in ordine cronologico è stato pochi giorni fa il furto con spaccata a "L’antica bottega di Primo". ...

Badia, studente aggredito in un locale. Il barista difende i clienti e resta ferito - badia, studente aggredito in un locale. Il barista difende i clienti e resta ferito - "Mi ha sferrato un pugno in faccia". Cinque punti sotto l’occhio e un dente mezzo rotto. È finita così la serata di Ivo Dimitrov, titolare dell’Insomnia, locale in Piazza della badia, aggredito da un ...

Altra notte di violenza ad Arezzo: Aggredito il titolare di un locale mentre difendeva un cliente - Altra notte di violenza ad Arezzo: aggredito il titolare di un locale mentre difendeva un cliente - Ancora una notte di violenza ad Arezzo, questa volta la scena si è consumata in Piazza della badia, dove nel fine settimana normalmente si ritrovano oltre mille persone. Una persona, seduta ...

Aggressione in piazza della Badia, ferito il titolare di un locale: "Picchiato per difendere i miei clienti" - Aggressione in piazza della badia, ferito il titolare di un locale: "Picchiato per difendere i miei clienti" - Non c'è pace per le piazze aretine nelle notti del fine settimana. Alcuni, già noti alle forze dell'ordine, creano spesso situazioni di forte tensione come accaduto alcune ore fa ...