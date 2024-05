Follia a Bari | il ds Ciro Polito aggredito con calci e pugni in un autogrill

(Di lunedì 6 maggio 2024) Tensione altissima in casadopo il pareggio in trasferta contro il Cittadella e il rischio retrocessione in Serie C ancora concreto. La squadra di Giampaolo occupa la 17ª posizione e dovrà conquistare nell’ultima giornata almeno lo stesso risultato dell’Ascoli per evitare la retrocessione diretta. I tifosi biancorossi sono sempre più delusi per il rendimento della squadra e nelle ultime ore si è verificato un episodio da condannare. Secondo quanto riporta TMW il direttore sportivoè statoconda quattro sostenitori del, in unnei dintorni di Occhiobello. Chi èè un dirigente sportivo ed ex ...

Tempo di lettura: 2 minuti follia in un bar di Montella: un pregiudicato, già noto ai Carabinieri del posto, entra in un bar, ordina e consuma una birra e per non pagare minaccia con una Pistola la barista . Per questo, il responsabile, un 27enne ...

Pubblicato il 2 Maggio, 2024 Un pomeriggio di ordinaria follia quello che si è svolto in un bar di Miramare, a Rimini , il 1° maggio. Una giornata di festa che però si è rivelata particolarmente impegnativa per i carabinieri locali, costretti a ...

Europee: Salvini, 'fondamentali per nostri figli, non per mia leadership' - Europee: Salvini, 'fondamentali per nostri figli, non per mia leadership' - Roma, 6 mag. (Adnkronos) - Elezioni europee sono lo spartiacque per sua leadership "Questa è l'ultima cosa che interessa agi italiani. Io sono a disposizione del mio Paese da segretario e ministro e ...

Follia a 2400 metri: con un drone sbloccato riprende aerei di linea e finisce in manette - follia a 2400 metri: con un drone sbloccato riprende aerei di linea e finisce in manette - Un'impresa tanto sconsiderata quanto illegale quella compiuta da un giovane pilota di droni nella provincia cinese del Guangdong. Utilizzando un drone DJI Air 2S modificato per aggirare il limite di a ...

Cosenza tra «sana follia», sogno playoff e Tutino. Viali: «Ora abbiamo il tempo per lavorarci» - Cosenza tra «sana follia», sogno playoff e Tutino. Viali: «Ora abbiamo il tempo per lavorarci» - Le parole del tecnico prima dello Spezia. «L’estate scorsa mi sarebbe piaciuto sapere di avere a disposizione una squadra con queste qualità» ...