Chi sono gli operai morti intossicati in Sicilia

Sei operai sono rimasti intossicati nel palermitano durante alcune manutenzioni nelle fognature, sotto all’azienda vinicola Corvo, in località Casteldaccia. sono in corso i soccorsi dei vigili del fuoco, dei tre operai sinora estratti due sarebbero ...

Strage sul lavoro in Sicilia. cinque gli operai morti in un incidente sul lavoro avvenuto nella rete fognaria a Casteldaccia , nel palermitano. Un sesto operai o è stato trasportato...

