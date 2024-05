Casteldaccia - cinque operai morti | vittime di esalazioni di idrogeno solforato nella rete fognaria Un altro è gravissim - l' allarme lanciato da un collega | Sono un miracolato

(Di lunedì 6 maggio 2024) Strage sul lavoro in Sicilia.gliin un incidente sul lavoro avvenuto, nel palermitano. Un sestoo è stato trasportato...

(Adnkronos) – Cinque operai sono morti mentre stavano eseguendo dei lavori di manutenzione in una cisterna di vino a Casteldaccia , nel Palermitano. Un sesto è stato soccorso dai vigili del fuoco, intubato e trasportato d'urgenza al Policlinico. ...

