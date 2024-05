Chi erano i cinque operai morti per esalazioni a Casteldaccia - nel Palermitano

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 6 maggio 2024) Sononella strage sul lavoro avvenuta a, nel, dove una squadra di settestava effettuando alcuni lavori fognari per conto dell'Amap. Le vittime sono: Epifanio Assazia, 71 anni, che dovrebbe essere il contitolare della ditta Quadrifoglio di Partinico, Giuseppe Miraglia, il 50enne Roberto Raneri, Ignazio Giordano di 59 anni e Giuseppe La Barbera. Una sesta persona è stata ricoverata in ospedale in gravissime condizioni mentre l’ultimo lavoratore è rimasto illeso.