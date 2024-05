Infortuni | strage operai per le esalazioni fogna - cinque morti e un altro in coma Adnkronos

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Casteldaccia (Palermo), 6 mag. () - (dall'inviata Elvira Terranova) - Succede tutto in pochi attimi. All'improvviso i treche si trovano nella vasca interrata dell'impianto di sollevamento delle acque reflue dell'Azienda municipale acquedotti (Amap) di Palermo non riescono più a respirare. Sono intossicati. Restano intrappolati dalledi idrogeno di solforato mentre stanno eseguendo dei lavori di manutenzione. Danno l'allarme. Altri due colleghi entrano nella vasca di acque reflue, ma restano intrappolati anche loro. Un sesto scende nella vasca per dare una mano, ma perde i sensi anche lui. Il bilancio è tragico:e il sestoo inprofondo. E' accaduto sulla Strada Statale a Casteldaccia, a poca distanza dalla casa ...