Cdm approva decreto agricoltura - accordo sul fotovoltaico

(Di lunedì 6 maggio 2024) ROMA – Il Consiglio dei ministri hato illegge con disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. Fonti di governo riferiscono che è stato trovato unsugli impianti fotovoltaici. Con il“poniamo fine all’installazione selvaggia dia terra – ha sottolineato il ministro dell’, Francesco Lollobrigida (foto) – interveniamo con pragmatismo salvaguardando alcune aree. Abbiamo scelto di limitare ai terreni produttivi questo divieto” ad esempio “sulle cave si potrà continuare a produrre energia” e “andremo a salvaguardare i fondi del Pnrr che non intendiamo mettere in discussione in alcun modo”. L'articolo L'Opinionista.

ROMA – Le imprese che hanno realizzato investimenti in beni strumentali nell’ambito del programma Industria 4.0 da oggi non possono utilizzare i relativi crediti d’imposta . È quanto lamenta la CNA sollecitando lo sblocco urgente dei crediti ...

Nel dl Agricoltura anche 150 milioni per mantenere in vita l’ex Ilva di Taranto - Nel dl Agricoltura anche 150 milioni per mantenere in vita l’ex Ilva di Taranto - In totale i fondi erogati per l’azienda saranno 620 milioni, considerando i 150 milioni già concessi e i 320 milioni del prestito ponte ...

Lollobrigida: in decreto sgravi per imprese colpite alluvione - Lollobrigida: in decreto sgravi per imprese colpite alluvione - Roma, 6 mag. (askanews) – Nel decreto Agricoltura approvato oggi dal consiglio dei Ministri sono previste “agevolazioni contributive che permettono di garantire ulteriori sgravi fiscali per imprese ...