Decreto 1° Maggio - Meloni | cosa cambia per lavoratori e imprese | VIDEO

(Di mercoledì 1 maggio 2024) "Primo, festa dei. Anche quest'anno abbiamo deciso di celebrare questa data così importante nell'unico modo che conosciamo, e cioè dando risposte concrete agli italiani e in particolare a quegli italiani che ogni giorno si rimboccano le maniche e con il proprio lavoro contribuiscono alla ricchezza della nostra Nazione". Così la premier Giorgiain unpubblicato sui suoi canali social in occasione della Festa del Lavoro. "Il primodi un anno fa, se ricordate, avevamo riunito il Consiglio dei ministri - ricorda la premier - e avevamo approvato unmolto articolato, con diverse misure in favore dei, la più importante della quali era il taglio delle tasse sul lavoro per i redditi fino a 35mila euro. Grazie a quel ...

Circa un migliaio tra lavoratori , disoccupati e studenti in corteo a Napoli per dire basta alle stragi sul lavoro , allo sfruttamento, ma anche alle guerre .Continua a leggere Continua a leggere>>

Europa e sicurezza sul lavoro: le voci del Primo maggio in piazza a Padova - Cinquecento persone in piazza dei Signori per la manifestazione di Cgil, Cisl e Uil. Il richiamo alla sicurezza: «Vogliamo un futuro in cui non ci siano più ...

Continua a leggere>>

Nel giorno del 1° maggio il sentito omaggio di Bolognana ai suo caduti sul lavoro - BOLOGNANA - Nella sera del 24 novembre del 1939, 85 anni orsono, a causa di una frana avvenuta durante la costruzione da partre della SELT-Valdarno di ...

Continua a leggere>>

1 maggio: Schifani, lavoro principale leva inclusione sociale - “La giornata di oggi ci chiama a riflettere sulla complessità della questione occupazionale in Italia. Il lavoro è la principale leva di inclusione sociale, fulcro di coesione per la nostra collettivi ...

Continua a leggere>>