Catania - forza un furgone per rubare attrezzi e una bicicletta | preso dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 6 maggio 2024) Pubblicato il 6 Maggio, 2024 Si aggirava spesso nei pressi della stazione ferroviaria di, il 40enne di origini tunisine che è stato sordaidel Nucleo Radiomobile dimentre tentava dideglida lavoro e una bici dall’interno di un. In particolare, erano circa le 5 del mattino, quando è stato segnalato un possibile tentativo di furto lungo Corso Martiri della Libertà alla Centrale Operativa dell’Arma, che ha subito allertato una “gazzella” che si trovava già in zona, in un servizio dedicato alla prevenzione e contrasto dei reati predatori. Nello specifico, i militari del 62° Reggimento Fanteria Sicilia, impegnati nell’operazione “Strade Sicure”, insospettiti da un uomo che si aggirava nei pressi di un ...