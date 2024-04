Catania | tenta di rubare una Fiat 500 | arrestato da un Maresciallo libero dal “servizio”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 1 aprile 2024) Pubblicato il 1 Aprile, 2024 I Carabinieri hanno specifici doveri derivanti dalla perdurante qualifica di Ufficiale/Agente di polizia giudiziaria, così come attribuito loro dal Codice di Procedura Penale. Da questo assunto si può comprendere come il Carabiniere sia in “” 24 ore su 24. E proprio questa caratteristica, insieme ad abnegazione e colpo d’occhio, è stata la premessa perché undei Carabinieridal, supportato dai colleghi del Nucleo Radiomobile di, arrestasse un ladro d’auto. Il, che lavora a Firenze, era in vacanza ae l’altro pomeriggio stava passeggiando con la fidanzata lungo viale Kennedy quando ha visto un losco figuro armeggiare con un cacciavite sulla portiera di una ...