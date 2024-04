Catania | tenta di rubare nell’Università | arrestato 40enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 2 aprile 2024) Pubblicato il 2 Aprile, 2024 Aveva escogitato bene il piano il 40 enne pregiudicato catanese che, l’altra notte, voleva mettere a segno un colpo all’interno dell’Università di. In tarda serata, infatti, utilizzando cacciaviti, ferri e forbici, era riuscito a forzare una porta dei locali del Dipartimento “agricoltura, alimentazione ed ambiente”, che si trovano in via Valdisavoia, nel quartiere Cibali. Una volta all’interno, sicuro di poter agire indisturbato dato l’orario e l’assenza di persone, aveva preso di mira le attrezzature presenti nei laboratori didattici, cercando di portarle verso l’uscita. Non aveva, però, fatto i conti con il sistema di allarme della struttura, collegato ad un istituto di vigilanza che, scattando, ha immediatamente contattato la Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri di, con sede in ...