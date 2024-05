Casteldaccia - morti uno dietro l' altro

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 6 maggio 2024) 17.28 La tragedia che ha colpito la Sicilia con la morte di 5 operai e un un sesto in gravi condizioni viene ricostruita dal settimo operaio che si è salvato. I colleghi sonouno dopo l'calandosi in un tombino di un impianto fognario a. Dopo che il primo è rimasto nel sottosuolo senza riemergere,gli altri si sono calati per capire cosa stesse accadendo. Il settimo operaio non vedendoli uscire ha dato l'allarme. "Mi sento un miracolato. Sono sotto choc. Non voglio dire",così in lacrime il giovane.