Operai Casteldaccia morti uno dopo l' altro calandosi nel tombino

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Sonouno dietro l'in undell'impianto fognario. E' questa la prima ricostruzione della strage sul lavoro avvenuta ache ha causato cinquementre un sesto è ricoverato in ospedale in gravissime condizioni.che il primoo è rimasto nel sottosuolo senza venir fuori, gli altri si sono calati per capire cosa stesse succedendo. Il settimo componente della squadra, non vedendo uscire i colleghi, ha dato l'allarme. Quattro vittime sonodella Quadrifoglio di Partinico, tra di loro figurerebbe anche il titolare della ditta; il quinto è un lavoratore interinale dell'Amap.