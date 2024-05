Canonica d’Adda Bergamo - un uomo di 30 anni ritrovato senza vita nel cassonetto dei vestiti usati

(Di lunedì 6 maggio 2024) Undi circa 30è statoin undella stazione ecologica di, in provincia di. La vittima è ancora sconosciuta perché non aveva alcun documento con sé. Secondo le prime ricostruzioni dei giornali locali, l’si sarebbe introdotto nella notte nelper la raccolta degli indumentie qui sarebbe rimasto incastrato. La morte potrebbe essere quindi avvenuta per soffocamento. L’allarme è scattato alle prime ore di questa mattina, quando ad accorgersi della vittima è stato un addetto della piazzola. Sul luogo sono accorsi i carabinieri di Treviglio e Fara, che hanno rilevato le impronti ...

