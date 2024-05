Canonica d’Adda - cadavere di uomo trovato incastrato in cassonetto di raccolta vestiti

(Di lunedì 6 maggio 2024) (Adnkronos) – Ildi unè stato rinvenuto nel centrorifiuti di via dell'Artigianato ad'Adda, in provincia di Bergamo, poco prima delle 8 del mattino. Il corpo è statoin undi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

