Sophie Kinsella ringrazia i fan dopo l’annuncio del cancro al cervello | Mi avete commosso fino alle lacrime

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) “Ho sentito una straordinaria ondata d’amore da parte vostra. Non so cosa mi aspettassi, ma sono rimasta davvero sopraffatta da quanto siete stati generosi, affettuosi e amorevoli con me e con la mia famiglia”. Così la scrittricesu Instagrami suoi lettori e fandelal. “È ancora difficile dire ad alta voce che ho ilal– spiega nel video – Non ci sono ancora abituata”. La scrittrice ha quindi detto di sentirsi bene in questo momento. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.