Cancro al cervello - vaccino a mRNA innovativo allunga la vita a pazienti con letale glioblastoma

Sophie Kinsella ringrazia i fan per l'affetto ricevuto dopo aver annunciato di avere un cancro al cervello . La scrittrice inglese, autrice della saga bestseller ‘I love shopping', ha pubblicato un video su Instagram nel quale spiega di essere stata ...

“Ho sentito una straordinaria ondata d’amore da parte vostra. Non so cosa mi aspettassi, ma sono rimasta davvero sopraffatta da quanto siete stati generosi, affettuosi e amorevoli con me e con la mia famiglia”. Così la scrittrice Sophie Kinsella su ...