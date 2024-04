Cameron Grimes | La WWE mi promise che avrei mantenuto il lavoro

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 26 aprile 2024) Qualche giorno fa la WWE ha reso nota una lista di atleti licenziati, tra i quali figura una giovane promessa come. Quest’ultimo era stato inserito nel Main Roster anche in scontri di rilievo negli scorsi mesi, ottenendo persino vittorie di spessore contro lottatori del calibro di Baron Corbin. La sua carriera sembrava essere appena iniziata e prometteva bene, almeno fino alla doccia fredda che lo ha colpito una settimana fa sotto forma di licenziamento.ha condiviso subito dopo sui social la sua frustrazione in un videomessaggio in cui a fatica tratteneva le lacrime. Promesse da marinaio In una intervista rilasciata a Busted Openha lasciato tutti basiti, sostenendo di aver ricevuto rassicurazioni sul suosolo qualche giorno prima del licenziamento ...