(Di lunedì 6 maggio 2024) Pisa 6 maggio 2024 – InCategoria l’ultima partita della stagione regolare ha delineato la situazione di classifica. Nel girone A, promosso in Prima Categoria il Montignoso. La Fivizzanese agli spareggi. Retrocessi direttamente gli Ospedalieri neopromossi arrivati ultimi, ed il Lido di Camaiore per la regola della ‘forbice’. Ai-out sfida tra SanNavacchio edCarrara dei Marmi, all’Arena San. Nell’ultima gara gli Ospedalieri salutano la categoria perdendo in casa 3 – 4 contro l’Carrara dei Marmi. Il SanNavacchio liquida 2 – 0 il Lido di Camaiore e lo fa retrocedere. Adesso il SanNavacchio avrà il-out da giocare in casa con due ...

Playoff in Seconda e Terza Categoria. Questi gli impegni delle squadre forlivesi. Seconda Categoria. Domani alle 14.30 il Collinello, secondo classificato nel girone O a un punto dal Ronta promosso in Prima Categoria, ospita nella finale dei ...

I verdetti: nel girone B di Prima i play-off saranno Real Cameranese-Castelleonese e Montemarciano-Filottranese, i play-out Labor-Senigallia Calcio e Staffolo-Chiaravalle. In Seconda C, Argignano in finale play-off contro la vincente di Avis ...

Amazon Seconda Mano (ex Warehouse): ecco lo sconto del 10% sull'usato garantito. Occhio al catalogo di prodotti disponibili - Amazon seconda Mano (ex Warehouse): ecco lo sconto del 10% sull'usato garantito. Occhio al catalogo di prodotti disponibili - È in corso l'iniziativa promozionale di Amazon sul proprio catalogo di prodotti usati garantiti. Sfogliate tutte le categorie di prodotto per trovare quello che fa per voi! Si possono fare dei veri af ...

Calcio. Seconda: Migliarino ai play-off, San Prospero ed Atletico Cascina ai play-out - Calcio. seconda: Migliarino ai play-off, San Prospero ed Atletico Cascina ai play-out - Pisa 6 maggio 2024 – In seconda categoria l’ultima partita della stagione regolare ha delineato la situazione di classifica. Nel girone A, promosso in Prima categoria il Montignoso. La Fivizzanese agl ...

Giro d'Italia, sesta tappa: Torre del lago Puccini-Rapolano Terme: si va sullo sterrato - Giro d'Italia, sesta tappa: Torre del lago Puccini-Rapolano Terme: si va sullo sterrato - Giovedì 9 maggio il Giro d’Italia numero 107 renderà omaggio ad una delle Classiche emergenti del ciclismo mondiale. Stiamo parlando della Strade Bianche, la corsa senese caratterizzata da un percorso ...