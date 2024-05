(Di lunedì 6 maggio 2024) Pisa 6 maggio 2024 – Inl’Taccolala propria stagione con una vittoria. Un successo interno allo Stadio Comunale ‘Taccola’ di Uliveto Terme contro gli ospiti del Saline. Una sfida combattuta che termina 2 – 1 per i biancorossi con le tre reti in poco più di mezzora, la prima di gioco. Aprono le danze gli ospiti che dopo undici minuti sbloccano la gara grazie ad una rete di Passalacqua. Al 22’ sudi rigore Castellacci ristabilisce la parità, mentre al 34’ ecco la rete di Salvadori che decide la sfida. L’di mister Roberto Taccolala stagione all’ottavo posto con quarantuno punti all’attivo (undici vittorie, altrettante sconfitte ed otto pareggi).Il campionato ha visto promeggiare due corazzate: San Miniato Basso e Sestese che hanno totalizzato ...

Calcio. Promozione: Urbino chiude con la vittora - Calcio. promozione: Urbino chiude con la vittora - Pisa 6 maggio 2024 – In promozione l’ Urbino Taccola chiude la propria stagione con una vittoria. Un successo interno allo Stadio Comunale ‘Taccola’ di Uliveto Terme contro gli ospiti del Saline. Una ...

Perugia, nasce il Comitato per la valorizzazione delle mura: ecco membri e compiti - Perugia, nasce il Comitato per la valorizzazione delle mura: ecco membri e compiti - di Daniele Bovi Più di cinque anni dopo l’istituzione è stato costituito a Perugia il «Comitato per la valorizzazione delle mura urbiche». «Tra le città murate d’Europa e del Mediterraneo – ricorda l ...

Targa Florio, Avbelj e De Antoni per il rilancio - Targa Florio, Avbelj e De Antoni per il rilancio - Xmotors Team al via della corsa più antica al mondo con lo sloveno ed il patavino che andranno a caccia di punti pesanti per accendere la rimonta tricolore.