Calcio | Promozione Il Pietrasanta chiude in bellezza Ai playoff da seconda in classifica

(Di lunedì 6 maggio 2024)4 maliseti 2: Mariani, Da Prato, Laucci, Ceciarini (15’ Bondielli), Genovali, Ghelardoni (66’ Vaselli), Bonuccelli (46’ Szabo), Tragni, Mengali, Mancini (66’ Pinelli), Lorieri ( 30’ Salini) All. Della Bona. MALISETI: Corradi (76’ Cavaglieri Alessio), Perillo (50’ Aiazzi), Menichetti, Badiani (72’ Menichetti), Peschi, Robi (56’ Rudalli), Shioeri, Picchianti, Liana, Silva (60’ Cavaglieri Cristian), Sintegregan. All. Di Vivona. Arbitro: Buchignani di Livorno. Reti: 24’ Lorieri (autorete), 32’ Shioeri, 42’ Mancini, 45’ Mengali, 46’ Mancini, 58’ Mengali. Note: spettatori 100 circa. Ammoniti: Robi, Ghelardoni, Menichetti.– Ilbatte 4-2 il già retrocesso Maliseti, e conquista lapiazza finale che garantisce un’indubbia posizione di vantaggio ...

