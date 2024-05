Cagliari Lecce | Gotti a un passo dalla salvezza Anche perché sa fare le mosse giuste quando la squadra va male

Sono stati diramati i convocati ufficiali del Lecce per la trasferta sarda sul campo del Cagliari . ecco l’elenco di Gotti Il Lecce si prepara ad affrontare il Cagliari in occasione della 35esima giornata di Serie A. Luca Gotti , tecnico dei ...

Lecce, mercoledì la ripresa: occhio all’Udinese - lecce, mercoledì la ripresa: occhio all’Udinese - lecce – gotti e il suo staff hanno fissato la ripresa della preparazione per il lecce per mercoledì pomeriggio all’Acaya Resort. Giorno in cui i giallorossi inizieranno a preparare la gara casalinga ...

Formazioni a confronto: Gotti cambia poco, nessuna sorpresa - Formazioni a confronto: gotti cambia poco, nessuna sorpresa - Il confronto tra le probabili formazioni dei quotidiani e la formazione ufficiale del lecce. gotti cambia poco e stavolta il lavoro dei giornalisti è più semplice FORMAZIONE UFFICIALE lecce (4-4-2): ...

Serie A, lotta salvezza: Lecce verso il traguardo, speranza Sassuolo, 7 squadre in 8 punti. Calendari a confronto - Serie A, lotta salvezza: lecce verso il traguardo, speranza Sassuolo, 7 squadre in 8 punti. Calendari a confronto - Mancano tre turni per terminare la corrente stagione di Serie A, in attesa delle ultime due sfide di stasera che vedranno l`Atalanta impegnata a Salerno e il Napoli.