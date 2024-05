Bundesliga | manita Dortmund - pari Lipsia Bayern ko con lo Stoccarda

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Milano, 6 maggio 2024 – A due giornate dalla fine laè ancora accesissima in fondo alla classifica, con la corsa salvezza tiene gli appassionati col il fiato sospeso. Il Bochum batte 3-4 l'Union Berlino al termine di una bellissima partita, mentre il Mainz pareggia a casa dell'Heidenheim. In cima, il Borussia vincendo ha riaperto i discorsi quarto posto tornando a -3 dal, sebbene è ufficiale che nella prossima Champions League saranno cinque le squadre tedesche (decisiva la vittoria del Borussia contro il PSG). Analizziamo le partite del fine settimana. Tutti i match del weekend Si parte venerdì con il pareggio tra Hoffenheim e. Sesko apre le dazne al 38’, in un primo tempo che non regala tantissimi spunti. Nel secondo crescono i padroni di casa che sono ancora in corsa per un posto in Europa. Ci provano ...