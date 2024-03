Bundesliga 2023 2024 | il Lipsia domina a Colonia | manita e zona Champions

(Di venerdì 15 marzo 2024) Ilin lungo e in largo ae aggancia in attesa delle sfide di domani il quarto posto della. Nell’anticipo della ventiseiesima giornata finisce con un clamoroso 1-5 al RheinEnergieStadion, dove i padroni di casa continuano a non vincere e restano terzultimi, dunque nella posizione che a fine stagione li costringerebbe allo spareggio con la terza della seconda divisione, viceversa come detto la formazione della Red Bull è inLeague e lotterà fino alla fine per tornare nella coppa più prestigiosa, dalla quale quest’anno è stata eliminata nonostante una grande prova contro il Real Madrid. Nel primo tempo Simons apre le danze e la sblocca, ma c’è il pareggio dopo appena tre minuti, al 18?, con ...

Il Borussia Dortmund batte 2-1 il Werder Brema in trasferta nel match valido per la 25ª giornata di Bundesliga . La squadra di Terzic passa grazie ai gol di Malen (21?) e Sancho (38?), al primo ... (sportface)

Non si ferma la corsa del Bayer Leverkusen . Nel posticipo del 25esimo turno di Bundesliga le Aspirine trovano la ventunesima vittoria in campionato battendo 2-0 il Wolfsburg alla BayArena. A ... (sportface)

LIVE – Bundesliga, 26ª giornata 2023/24: segui tutti gli aggiornamenti dai campi in diretta

BERLINO. Ritorna in campo la Bundesliga con la 26ª giornata della stagione 2023/24, 9ª giornata di ritorno. Ecco di seguito il livescore completo dove ...restodelcalcio

LIVE – Ligue 1, 26ª giornata 2023/24: segui tutti gli aggiornamenti dai campi in diretta: PARIGI. Ritorna in campo la Ligue 1 con la 26ª giornata della stagione 2023/24. Ecco di seguito il livescore completo dove seguire in diretta tutte le ...restodelcalcio

Colonia-Lipsia: minuto per minuto: Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, informazioni sulle modifiche contrattuali o per trasparenza tariffaria, assistenza e contatti. Tutti i marchi Sk ...sport.sky