Bundesliga | risultati e classifica dopo la 26esima giornata | manita Bayern e Lipsia | Leverkusen col brivido | ok Borussia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Milano, 18 marzo 2024 - Invincono tutte quelle della parte alta della. Ilsoffre ma passa contro il Friburgo, ilMonaco ne fa 5 al Darmstadt con un super Musiala, esattamente come ilcontro il Colonia. Successi anche per Stoccarda eDortmund rispettivamente contro Hoffenheim e Eintracht Francoforte. In zona salvezza accorcia il Mainz che vince contro il Bochum e continua a inseguire il quartultimo posto. Ripercorriamo le gare della settimana e vediamo la. I match del weekend Si parte venerdì con il dominio delsul campo del Colonia. Al ventesimo il punteggio è sull'1-1 grazie ai gol di Xavi Simons e l'immediata risposta di Adamyan. Da lì in poi inizia ...