Bisogna eliminare la vergogna della menopausa - l’appello dell’attrice Halle Berry

(Di lunedì 6 maggio 2024), attrice statunitense di 57 anni, durante un congresso al Campidoglio di Washington ha urlato: “Sono in, ok?”, creando risatine tra la folla. L’intentodonna era quello di sdoganare e parlare liberamente, senza paura, di un momento normalissimovita di ogni donna.ha poi continuato: “la. Dobbiamo parlare di questa parte normalenostra vita. I nostri medici non sanno neanche usare le parole adeguate, figuriamoci guidarci attraverso questo viaggio”. L’attrice ha detto di aver incontrato il suo medico pochi giorni prima. Quest’ultimo si è dimostrato distaccato dall’argomento ...

