Biathlon: Mondiali donne. Staffetta Italia 11^, Wierer "Futuro incerto": L'azzurra: 'Domani la mia ultima gara stagionale, poi tirerò le somme' NOVE MESTO (REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) - La Francia di Lou ...

DOROTHEA WIERER INVIATA DI EUROSPORT A PARIGI 2024: BIATHLON - Icona dello sport italiano ... Già opinionista dietro le quinte dei poligoni mondiali di Nove Mesto, a Parigi 2024 Dorothea farà parte di un autorevole team di talent olimpici di Eurosport, ...

Biathlon: Dorothea Wierer chiude la stagione, 'non è un addio': "Con il Mondiale chiudo la mia stagione agonistica in anticipo. È stata dura, ma non è un addio", così la biathleta azzurra, Dorothea Wierer dopo la gara di staffetta femminile a Nove Mesto in Repubbl ...