Beatrice Luzzi intervistata da Giulia Salemi svela | Giuseppe Garibaldi? Ecco qual è stato il mio unico errore con lui!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 6 maggio 2024)è stata recentemente ospite di una nuova puntata di Non lo faccio x moda, il podcast di. Dopo aver ospitato Alfonso Signorini,De Lellis, èil turno della protagonista indiscussa dell’ultima edizione di Grande Fratello.quanto ha raccontato: Vengo da 6 mesi e mezzo lì dentro e non riesco a liberarmene. Quando mi chiedono di raccontare dinamiche, mi rendo conto che ho molto da smaltire emotivamente. Perdonare il gruppo? Li ho perdonati sempre, non so come mai mi sono sorpresa di me stessa ma da Settembre, da quando cominciò Varrese a fare la regia di questo personaggio spietato, falso, giocatore che sarei stata io. Mi sono resa conto che, dovendo vivere h24 con loro, resettavo e perdonavo e speravo mi capissero. Io sono ...