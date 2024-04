Grande Fratello - Giulia Salemi si sbilancia su Beatrice Luzzi | Mi incuriosisce perché

Grande Fratello , la reazione di Heidi Baci alla vittoria di Perla Vatiero. Molti non hanno dimenticato la bionda concorrente albanese che dopo l’intervento della famiglia aveva deciso di abbandonare ... (caffeinamagazine)

Beatrice Luzzi sta per debuttare anche al Grande Fratello albanese , infatti, la pagina ufficiale del reality ha fatto sapere che l’attrice è giunta a Tirana stamattina e che stasera sarà ospite ... (anticipazionitv)

Beatrice Luzzi ha accettato di fare una sorpresa a Heidi Baci, ex concorrente del Grande Fratello oggi protagonista dell’edizione albanese del reality. La donna volerà in Albania per riabbracciare ... (fanpage)