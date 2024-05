Basket Serie C regionale Cmc - campionato da dimenticare In caduta dall’autunno

(Di lunedì 6 maggio 2024) L’ultima sirena di gara-4 della prima fase dei playout diC ha sancito la fine di una speranza ma anche di un incubo e forse per il Cmc è stata anche un po’ una liberazione. Una speranza di salvezza tenuta accesa dall’aritmetica più che dai risultati. Un incubo che era iniziato a novembre quando la squadra si era smarrita. Se fino a quel momento (ottava di andata) i biancocelesti avevano raccolto 4 vittorie e altrettante sconfitte, e potevano legittimamente aspirare alla quarta posizione, da fine novembre hanno conquistato solo 2 vittorie in 12 gare (infilando un filotto di 6 sconfitte consecutive), risultati che hanno ridimensionato ogni velleità, precipitando la squadra al nono posto, a pari punti ma davanti al Cus Pisa che poi li spingerà in Divisione1. E non è andata meglio nella seconda fase dove in 6 gare è arrivata solo 1 ...

Caserta . Sebbene non fosse certo la gara contro la Libertas Livorno lo spartiacque della stagione, la gara su cui fare affidamento nella corsa salvezza, la sconfitta per 69-86 lascia non solo l’amaro in bocca, ma un profondo sconforto di fronte a ...

I padroni di casa della Lissone Interni Brianza Casa Basket per le ultime residue speranze di attaccarsi al treno dei playoff, gli ospiti della Rimadesio per mettere in cassaforte - almeno al primo turno - il fattore campo ai playout. Questo, in ...

La FeralpiSalò è pronta ad affrontare il penultimo appuntamento della stagione regolare con l’obiettivo di mantenere l’importanza desiderata per l’ultima giornata, che chiamerà la Ternana a rendere visita ai gardesani in quella che la formazione ...

Ultimo treno salvezza per la Scuola Basket che affronta la Sg Fortitudo con l'obiettivo di ribaltare il -5 dell'andata e evitare la retrocessione. Coach Campi punta alla vittoria per mantenere viva la ...

Nella giornata in cui Cento cade in casa con Latina il Toro si complica la vita, dimostrandosi molle e molto impreciso ...

Abbiamo tenuto viva la speranza fino all'ultima giornata ... come quella del 1974, con il ritorno in serie A nel 1978; o quella del 1998, con l'acquisizione dei diritti di Gorizia nel 1999. Ha vissuto ...