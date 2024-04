Lnp Serie B | Caserta da un “calcio al secchio del latte” | ma c’è ancora speranza per i playout

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 8 aprile 2024). Sebbene non fosse certo la gara contro la Libertas Livorno lo spartiacque della stagione, la gara su cui fare affidamento nella corsa salvezza, la sconfitta per 69-86 lascia non solo l’amaro in bocca, ma un profondo sconforto di fronte a quella che rischia di essere l’ennesima pagina nera della storia della Juve. Il condizionaleè d’obbligo, perchè qualora i bianconeri vincessero il recupero con Rieti di mercoledì e le restanti due gare a Sant’Antimo e Piacenza, e contemporaneamente Salerno perdesse in casa con Cassino e ad Avellino all’ultima giornata,ci sarebbe ladi agguantare i: ma questo sarebbe un autentico miracolo sportivo e, per quello che si è visto quest’anno, appare davvero impossibile. Anche in una gara da dentro o fuori, la ...