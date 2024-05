Basket | Lega e Fip - ' agenzia per vigilanza economica società lede autonomia sport' **

(Di lunedì 6 maggio 2024) Roma, 6 mag. - (Adnkronos) - "In merito alla costituzione di unaper lae finanziaria sulleive professionistiche, la Federazione Italiana Pallacanestro e laBasket Serie A, anche a seguito dell'odierno incontro tra il Presidente Giovanni Petrucci e il Presidente Umberto Gandini, rendono noto quanto segue premettendo di ritenere forte il rischio di un condizionamento dell', sottratta giorno dopo giorno, dell'ordinamentoivo. Fip e Lba sono estremamente stupiti non solo per essere stati tenuti all'oscuro di questo provvedimento che riguarda anche i club della Serie A di basket ma anche per averlo appreso, nonostante l'evidente coinvolgimento diretto, dalle agenzie di stampa, metodo del tutto ...

Serie A, tutti i club contrari all’istituzione di un’agenzia governativa - Serie A, tutti i club contrari all’istituzione di un’agenzia governativa - Tutte le 20 società del campionato si sono espresse contrarie all'istituzione di un'agenzia governativa per la vigilanza economico e finanziaria dei club. Di seguito il comunicato della lega Serie A. ...

Non solo calcio, anche il basket contro la riforma Abodi: «Non comprendiamo l'urgenza» - Non solo calcio, anche il basket contro la riforma Abodi: «Non comprendiamo l'urgenza» - FIP e LBA si dicono «estremamente stupite non solo per essere stati tenuti all’oscuro di questo provvedimento che riguarda anche i club della Serie A di basket ma anche per averlo appreso dalle agenzi ...

“No” dei club di A all’Agenzia governativa di vigilanza sulle società - “No” dei club di A all’agenzia governativa di vigilanza sulle società - Ecco la nota: “All’esito della riunione con i club, convocata dal Presidente Lorenzo Casini alle 14, le società di Serie A, fermo restando l’impegno già più volte manifestato per migliorare la sosteni ...