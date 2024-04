Baseart Pisaurum ospita Ferentino | sfida cruciale per i play In Silver Loreto e Bramante pronte per i play In Gold

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Domani alle 18 al PalaMegabox lailper iIn. "punta decisamente alla seconda posizione per poter approdare aloff finali – avverte coach Maurizio Surico –. L’ala piccola Rullo, un passato a Siena e Pistoia, il pivot Bisconti, ex A2, la guardia Ciarpella, ex Motegranaro e Civitanova, unitamente ad un altro veterano come Marco Rossi, ex A2, e l’ala grande Polselli formano la spina dorsale di un complesso competitivo. Ovviamente non troveranno disco verde ma bensì una squadra che onorerà fino alla fine questo campionato di B2 che ha visto portare alla ribalta diversi nostri ragazzi". L’Italservicegioca i ...