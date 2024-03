Basket | Play-In Silver Coach Scalabroni elogia l’Attila Junior | Gran carattere contro Ferentino»

(Di mercoledì 20 marzo 2024) "Sono stati due punti importantissimi, ottenutiuna squadra che ci ha messo davvero in difficoltà". È quanto dice Nicola, tecnico deldi Porto Recanati, dopo la vittoria conquistata ai danni delper 83-77, nella terza giornata del gironeIn-. "Non siamo mai riusciti a giocare la partita al nostro ritmo – ammette l’allenatore portorecanatese –, questo per merito degli avversari, dell’infortunio di Redolf e di una situazione falli che ci ha fatto perdere i soliti equilibri. Nonostante ciò, siamo stati bravi a prendere un buon margine di vantaggio e amministrarlo nel momento decisivo, quandoha avuto la forza di rientrare in gara. Ma abbiamo ...

