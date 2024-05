Atp Roma - sorteggiato il tabellone | Berrettini dalla parte di Medvede - subito un derby con Napolitano

Internazionali d’Italia - un torneo monco ma imprevedibile. Dall’ultima volta di Nadal al ritorno di Berrettini : tutti i misteri di Roma Jannik Sinner out. Carlos Alcaraz out. Daniil Medvedev in forse. Novak Djokovic è un punto interrogativo. Nonostante i numeri da record registrati in fatto di presenze, l’edizione 2024 degli Internazionali d’Italia, al via dall’8 al 19 maggio, si ...

ATP Roma - Matteo Berrettini si allenerà domani al Foro Italico : un gradito ritorno al Foro Italico Un po’ di consolazione. Non sono stati giorni semplici per gli organizzatori del torneo del Foro Italico a Roma. La grande kermesse dell’evento del Foro Italico domani prenderà il via con gli incontri di qualificazione, ma chiaramente la notizia ...