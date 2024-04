Carpi - una rimonta da pazzi al 90’ Con un’altra vittoria sarà Serie C

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) ’C’ come Calanca, che di nome fa Alessandro e sul braccio ha la fascia da capitano del. Ci pensa lui, al 90’ inoltrato di una gara da, a incornare in rete l’angolo di Beretta per il gol che vale il 2-1 e spezza la resistenza armata di un Forlì sceso, come giusto che sia, al ’Cabassi’ per giocare la sua finale di Champions. È la sudatissima ottavadi fila della corazzata di Serpini, la numero 12 nelle ultime 13 gare, quella più pesante perché spazza via tutte le paure. Sotto a metà primo tempo, danneggiato dall’imbarazzante terna che annulla il pari regolare di Saporetti, nella ripresa ilfa capire perché nel ritorno ha viaggiato a quasi 3 punti di media a gara, pareggia con Sall e spinto da una ’Bertesi-Siligardi’ versione Bombonera segna al 90’ il gol che tiene il Ravenna (3-0 al ...