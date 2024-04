(Di mercoledì 17 aprile 2024) È stato ufficialmente inaugurato ail Villaggio-Senior Housing, un complesso di 37 appartamenti per persone65 autosufficienti con spazi comuni e servizi personalizzati, culturali e socio-sanitari. Un progetto che riguarda la riqualificazione immobiliare di un edificio situato in via Baracca 48.l'affitto.

A Firenze nasce il condominio ‘sociale’ per over 65: ecco come funziona e quanto costa Villagio Novoli - È stato ufficialmente inaugurato a Firenze il Villaggio Novoli-Senior Housing, un complesso di 37 appartamenti per persone over 65 autosufficienti con spazi comuni e servizi personalizzati, culturali ...msn

Nella vigna urbana di Firenze messe a dimora 700 barbatelle di vigneti toscani - Le barbatelle messe a dimora nella Vigna Michelangelo, voluta da Maria Fittipaldi Menarini, che vedranno la prima vendemmia nel 2027, sono custodi dei germoplasmi dei vitigni toscani per eccellenza ...italiaatavola

“In concerto”, i cori delle Università di Siena e di Firenze in una esibizione congiunta - Sarà l’occasione per ascoltare le due corali delle Università di Siena e di Firenze l’appuntamento “In concerto” che si terrà a Siena il prossimo 19 ...gonews